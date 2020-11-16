Moncler возглавил рейтинг самых экологичных фэшн-брендов

Moncler второй год подряд возглавляет рейтинг Dow Jones. Итальянскому бренду удалось добиться серьезных результатов: 90% его упаковки производится из экологически чистых материалов, а прямые выбросы CO2 компания сократила на 30% за последние три года. Сейчас устойчивое развитие — одно из приоритетных направлений в работе Moncler, так как современный потребитель обращает на это особое внимание и стремиться покупать бренды с безупречной репутацией в вопросах экологии.