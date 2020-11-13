Марка USHATÁVA показала новогоднюю коллекцию, вдохновленную театром

Коллекция USHATÁVA New Year 2020 появится в продаже уже 19 ноября, и ее стоит ждать. Всей вещи новогодней капсулы вдохновлены театральной эстетикой — марка предлагает свое актуальное видение таких элементов нарядов артистов, как пачка, боди, накидка, трико, корсет. Кроме того, USHATÁVA переосмыслили и каноничные аксессуары для культурного выхода — перчатки и мини сумочки.
Отдельные вещи коллекции выполнены из легкой и прозрачной сетки, например, театральные перчатки. В качестве базы — брючные костюмы, которые делают капсулу агендерной. За стирание условных рамок «мужское-женское» отвечает и цветовая палитра, которая состоит из черного, молочного и оттенка пыльной розы.
USHATÁVA, наб. реки Мойки, 59
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