Марка USHATÁVA показала новогоднюю коллекцию, вдохновленную театром

Коллекция USHATÁVA New Year 2020 появится в продаже уже 19 ноября, и ее стоит ждать. Всей вещи новогодней капсулы вдохновлены театральной эстетикой — марка предлагает свое актуальное видение таких элементов нарядов артистов, как пачка, боди, накидка, трико, корсет. Кроме того, USHATÁVA переосмыслили и каноничные аксессуары для культурного выхода — перчатки и мини сумочки.