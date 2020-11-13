В продаже появилась первая совместная линейка обуви Карди Би и Reebok

Для презентации коллекции Reebok запустит кампанию «B Unexplainable», хедлайнером которой станет сама Карди Би. Кампания будет посвящена равным возможностям для мужчин и женщин, а также завышенным ожиданиям по отношению к женщинам в обществе. Кроссовки Club C Cardi и Cardi Coated Club C Double представлены в двух версиях: женской и детской, причем последняя ничем не отличается от модели для взрослых,