В продаже появилась первая совместная линейка обуви Карди Би и Reebok

Один из главных мировых ньюсмейкеров — певица Карди Би переработала дизайн модели Club C, переосмыслив спортивную обувь на каждый день. Результатом стали кроссовки Club C Cardi и Cardi Coated Club C Double. Лаконичный дизайн оригинальной версии пары рэперша дополнила полупрозрачными вставками.