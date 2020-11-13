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В продаже появилась первая совместная линейка обуви Карди Би и Reebok

Один из главных мировых ньюсмейкеров — певица Карди Би переработала дизайн модели Club C, переосмыслив спортивную обувь на каждый день. Результатом стали кроссовки Club C Cardi и Cardi Coated Club C Double. Лаконичный дизайн оригинальной версии пары рэперша дополнила полупрозрачными вставками.

Для презентации коллекции Reebok запустит кампанию «B Unexplainable», хедлайнером которой станет сама Карди Би. Кампания будет посвящена равным возможностям для мужчин и женщин, а также завышенным ожиданиям по отношению к женщинам в обществе. Кроссовки Club C Cardi и Cardi Coated Club C Double представлены в двух версиях: женской и детской, причем последняя ничем не отличается от модели для взрослых,

Кроссовки доступны для покупки с сегодняшнего дня на сайте Reebok.

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