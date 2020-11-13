Сумка Le Chiquito и платья на бретелях в осенне-зимней коллекции Jacquemus, которую представили Летиция Каста и собака Симона Порта — такса Туту

Минимализм, сексуальность и практичность — три базиса, на которых построена осенне-зимняя коллекция Jacquemus. Это простые платья на тонких бретелях с оборками или без, облегающие топы, брюки свободного кроя, а также (внимание!) пуховики. Коллекция пронизана прованским флером (куда же Жакмюс без прованса), а создана из экологичных материалов: хлопка, льна, шерсти, мохера. Среди аксессуаров — знаковая сумка дизайнера — Le Chiquito, которая представлена не только в новых оттенках, но и формах — например, в виде брелока и в удлиненном варианте.