Сумка Le Chiquito и платья на бретелях в осенне-зимней коллекции Jacquemus, которую представили Летиция Каста и собака Симона Порта — такса Туту

Минимализм, сексуальность и практичность — три базиса, на которых построена осенне-зимняя коллекция Jacquemus. Это простые платья на тонких бретелях с оборками или без, облегающие топы, брюки свободного кроя, а также (внимание!) пуховики. Коллекция пронизана прованским флером (куда же Жакмюс без прованса), а создана из экологичных материалов: хлопка, льна, шерсти, мохера. Среди аксессуаров — знаковая сумка дизайнера — Le Chiquito, которая представлена не только в новых оттенках, но и формах — например, в виде брелока и в удлиненном варианте.
Коллекцию представили французская модель и актриса Летиция Каста и собака дизайнера Симона Порта Жакмюса — такса Туту. Кампейн вышел ностальгическим — на снимках засветился не только вендинговый аппарат с сумками Jacquemus, но и джойстик, кнопочный телефон,глянцевый журнал. Автор снимков — фешн-фотограф Валентина Херфрея.
Коллекция L’année 97 уже доступна в ДЛТ.
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