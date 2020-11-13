Покупка недели: меховая сумка Bottega Veneta, которая не даст замерзнуть

Сумка из стриженого меха овцы и выглядит максимально уютно — в нее так и хочется завернуться. Ну, а если руки и так в тепле, можно использовать The Fringe Pouch исключительно по назначению — в нее поместятся планшет, ежедневник, косметичка и другие нужные вещи. Аксессуар представлен в двух цветах: темно-коричневом и светло-бежевом. Дэниел Ли предлагает носить сумку под мышкой, как это делали модели на показе Bottega Veneta, но можно прибегнуть и к традиционному варианту — на плечо. Зимний вариант The Fringe Pouch обойдется в 230 000 рублей.