Покупка недели: меховая сумка Bottega Veneta, которая не даст замерзнуть

В сезоне осень-зима 20/21 креативный директор бренда Дэниел Ли повелевает бахромой. Подиумная коллекция Bottega Veneta это подтверждает — бахромой декорированы и юбки, и шубы, и сумки. Среди сумок нам приглянулся зимний вариант новой модели The Fringe Pouch. Дело в том, что аксессуар способен не только вместить все необходимое, но и заменить муфту!
Сумка из стриженого меха овцы и выглядит максимально уютно — в нее так и хочется завернуться. Ну, а если руки и так в тепле, можно использовать The Fringe Pouch исключительно по назначению — в нее поместятся планшет, ежедневник, косметичка и другие нужные вещи. Аксессуар представлен в двух цветах: темно-коричневом и светло-бежевом. Дэниел Ли предлагает носить сумку под мышкой, как это делали модели на показе Bottega Veneta, но можно прибегнуть и к традиционному варианту — на плечо. Зимний вариант The Fringe Pouch обойдется в 230 000 рублей.
Сумка Bottega Veneta The Fringe Pouch и более привычные кожаные варианты этой модели представлены в корнере бренда на 1 этаже ДЛТ.
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