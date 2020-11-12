Loewe представили новую капсулу, в ее основе — работы керамиста Кеннета Прайса

Источников вдохновения для креативного директора бренда Джонатана Андерсона стала серию работ Кеннета Прайса 1980-го года — тогда американский керамист создал двадцать раскрашенных вручную работ специально для ресторана La Palm. Узоры серии трансформировались в принты, украсившие одежду и сумки Loewe.