Быки на месте героев «Танца» Матисса и «Спортсменов» Малевича: St. Friday Socks показали новогоднюю коллекцию

Новогодняя коллекция марки посвящена символу 2021 года — быку, и поделена на три тематических блока: быки в искусстве, быки в фольклоре, символы праздника. Всего 19 моделей.
За основу первого блока взяты известные картины не менее известных художников: Матисса, Магритта, Малевича, да Винчи, Серова и Пикассо. Дизайнеры St.Friday Socks заменили героев картин быками, так как этим животным в изобразительном искусстве уделено незаслуженно мало внимания. Второй блок новогодней коллекции — спортивные носки с народным творчеством про быков. Здесь и знакомые устойчивые выражения про держать быка за рога и здоровье, и сленг быковатых окраин, и даже немного английского мата. Третий блок дизайнеры марки посвятили зимней символике: Дед мороз в образе ниндзя, традиционные (и не очень) олени, снегири, елочные украшения, заснеженные домики и, конечно, бык.
Одна пара носков из новогодней коллекции St. Friday Socks обойдется в 399 рублей, набор — в 999 рублей за бокс из трех пар.
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