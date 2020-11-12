Быки на месте героев «Танца» Матисса и «Спортсменов» Малевича: St. Friday Socks показали новогоднюю коллекцию

За основу первого блока взяты известные картины не менее известных художников: Матисса, Магритта, Малевича, да Винчи, Серова и Пикассо. Дизайнеры St.Friday Socks заменили героев картин быками, так как этим животным в изобразительном искусстве уделено незаслуженно мало внимания. Второй блок новогодней коллекции — спортивные носки с народным творчеством про быков. Здесь и знакомые устойчивые выражения про держать быка за рога и здоровье, и сленг быковатых окраин, и даже немного английского мата. Третий блок дизайнеры марки посвятили зимней символике: Дед мороз в образе ниндзя, традиционные (и не очень) олени, снегири, елочные украшения, заснеженные домики и, конечно, бык.