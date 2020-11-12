Марка ZNY выпустила коллаборацию с британским брендом Smiley, который также сотрудничал с Moschino, Fendi, Moncler и Supreme

Совместная коллекция ZNY и Smiley переосмысляет общественные установки о необходимости улыбаться 24 часа в сутки и отстаивает право человека на любое эмоциональное состояние, отсюда и название коллаборации — UNREADY TO SMILE. результатом совместной работы российского и британского брендов стали футболки, худи и толстовки из плотного хлопка Heavy Cotton с жизнерадостным смайлом и слоганом коллаборации.