Юбки-карандаш и вечерние платья в пайетках в осенне-зимней подиумной коллекции Off-White

В коллекцию бренда осень-зима 20/21 вошли как деловые образы с брючными костюмами, юбками-карандаш, идеально сидящими по фигуре, строгими блузами, так и вечерние — с асимметричными жакетами и платьями. Креативный директор и основатель бренда Вирджил Абло отошел от эстетики стритвира и взялся удовлетворить потребность аудитории в классике и элегантности.
Вещи из подиумной коллекции отличают также крой и материалы. При создании образов Абло использовал круглые вырезы, пайетки и бархат, предложил носить коровий принт, кожаные жакеты украсил граффити и особое внимание уделил обуви и аксессуарам (как уже делал в сезоне весна-лето 2020).
Осенне-зимняя подиумная коллекция Off-White уже доступна в ДЛТ.
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