Юбки-карандаш и вечерние платья в пайетках в осенне-зимней подиумной коллекции Off-White

В коллекцию бренда осень-зима 20/21 вошли как деловые образы с брючными костюмами, юбками-карандаш, идеально сидящими по фигуре, строгими блузами, так и вечерние — с асимметричными жакетами и платьями. Креативный директор и основатель бренда Вирджил Абло отошел от эстетики стритвира и взялся удовлетворить потребность аудитории в классике и элегантности.