Корпоративная вечеринка 80-х в праздничной кампании Gucci

Gucci не отходят от эстетики 80-х, продолжая работать с маркерами эпохи. Праздничная кампания модного дома отсылает к корпоративной вечеринке тех времен. В кадре модели сидят за компьютерами с выпуклыми мониторами, разговаривают по стационарным телефонам, показывают номера самодеятельности в актовом зале. И, конечно, не обошлось без зеленой и красной мишуры, цветного «дождика» и конфети.