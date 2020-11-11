Корпоративная вечеринка 80-х в праздничной кампании Gucci

Gucci не отходят от эстетики 80-х, продолжая работать с маркерами эпохи. Праздничная кампания модного дома отсылает к корпоративной вечеринке тех времен. В кадре модели сидят за компьютерами с выпуклыми мониторами, разговаривают по стационарным телефонам, показывают номера самодеятельности в актовом зале. И, конечно, не обошлось без зеленой и красной мишуры, цветного «дождика» и конфети.
В праздничной коллекции вельветовые брюки и брюки-клеш, аксессуары и куртки с принтом «гусиная лапка», платья, клетчатые рубашки, кардиганы и босоножки, надетые на колготки в сетку. Главные цвета — зеленый и красный. Над кампейном работали креативный директор Gucci Алессандро Микеле и режиссер Акинола Дэвис. Спасибо им за идею для домашней новогодней вечеринки.
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