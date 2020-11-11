Claudie Pierlot выпустили капсулу Cosy Winter с вещами, которые подойдут как для городской, так и загородной жизни

Claudie Pierlot понимают: многие из нас так и остались на удаленке, а комфортнее всего в таких условиях работать за городом. Специально для счастливчиков бренд создал капсулу Cosy Winter. В нее вошли простые джинсы в стиле 90-х, прямые шерстяные и замшевые пальто, мягкие, словно плюшевые, куртки-дубленки, сапоги для верховой езды, джемпер с круглым вырезом и пончо с черным кожаным поясом, которое можно небрежно накинуть на плечи и приступить к работе.