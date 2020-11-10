30 шарфов, в которые мы будем кутаться ближайшие полгода

Пусть вас не пытаются провести температурные рекорды осени и солнечная погода: суровой петербургской осени (а следом и зиме) быть. Чтобы дотерпеть до весны, советуем кутаться в широкие шарфы — чем объемнее, тем лучше. Собрали 30 подходящих: от классических до странных.
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Шарф Acne Stuidios, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 24 100 руб.
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Шарф Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 23 950 руб.
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Шарф из кашемира Dior, Невский пр., 113/4
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Шарф UNIQLO x JW Anderson, Uniqlo, «Галерея», Лиговский пр., 30а, Каменноостровский пр. 37, литера А, 999 руб.
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Шарф из кашемира Burberry, Babochka, Невский пр., 153, 37 300 руб.
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Шарф из шерсти Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 39 850 руб.
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Шарф United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 4 999 руб.
Если вы думали, что под классикой мы подразумевали базовые цвета, то ошиблись. Скорее, знаковые для брендов принты и надписи: будь то цветной шарф Acne Stuidios с большим логотипом бренда, клетка и надпись Burberry на шарфе марки или узнаваемая расцветка коллаборации Шарф UNIQLO x JW Anderson.
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Шарф Off-White, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 47 900 руб.
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Шарф из шерсти Jil Sander, Babochka, Невский пр., 153, 25 500 руб.
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Шарф Heron Preston, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 17 650 руб.
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Шарф Ugly Sweater Club, ул. Рубинштейна, 23, 7 000 руб.
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Шарф Dries Van Noten, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 54 650 руб.
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Шарф из кашемира и шерсти Dior, Невский пр., 113/4
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Шарф Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 52 600 руб.
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Шарф FRAAS, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 4 100 руб.
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Шарф FRAAS, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 3 100 руб.
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Шарф Gucci, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 41 400 руб.
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Шарф United Colors of Benetton, Невский пр., 56, 3 999 руб.
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Шарф из кашемира и шерсти Dior, Невский пр., 113/4
А эти шарфы для тех, кто готов разгуляться и попробовать самые разные принты и цвета. Мастер удачного микса узоров, конечно, Дрис Ван Нотен, соединивший сдержанную клетку и абстрактные цветы.
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Шарф Wood Wood, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 6 930 руб.
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Шарф из шерсти Emporio Armani, Babochka, Невский пр., 153, 28 200 руб.
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Шарф Brioni, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 54 150 руб.
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Шарф Ushatava, наб. реки Мойки, 59, 3 900 руб.
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Шарф Stone Island, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 15 350 руб.
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Шарф Urbantiger, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 999 руб.
В шарфы нам кутаться минимум до середины марта, поэтому пригодятся как те, что с принтами, так и спокойные однотонные. Хаки, бежевый, черный, серый оттенки — безошибочный вариант. Вместо цвета можно переключиться на фактуру — например, выбрать шарф мега крупной вязки и длиной прям до пола!
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Шарф из нейлона Novaya, наб. реки Карповки, 5, литера К «Ленполиграфмаш», 4 000 руб.
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Шарф Loewe, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 56 400 руб.
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Шарф из экомеха Armani Exchange, Babochka, Невский пр., 153, 10 600 руб.
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Шарф-капюшон Ushatava, наб. реки Мойки, 59, 4 100 руб.
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Шарф-воротник Рolyhedron, 70 €
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Меховой шарф Shrimps, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 3 950 руб.
Шарф, как арт-объект или как акцентная деталь повседневного образа, — такой тоже пригодится. Самый трендовый — стеганый или дутый, практичный — шарф-капюшон, заметный — шарф-воротник.
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