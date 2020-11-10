30 шарфов, в которые мы будем кутаться ближайшие полгода

Пусть вас не пытаются провести температурные рекорды осени и солнечная погода: суровой петербургской осени (а следом и зиме) быть. Чтобы дотерпеть до весны, советуем кутаться в широкие шарфы — чем объемнее, тем лучше. Собрали 30 подходящих: от классических до странных.