Студенты центра «Антон тут рядом» создали коллекцию для IKEA

IKEA продолжает сотрудничать с социальными предпринимателями и поддерживать социально незащищенных людей. Компания уже выпускала коллекцию, сделанную жителями уральской деревни Малый Турыш, теперь показала результат сотрудничества с петербургским фондом «Антон тут рядом». Его студенты — люди с аутизмом, создали капсулу чехлов для подушек и держателей для карт по эскизам IKEA.
Лимитированная коллекция называется ÅTERSTÄLLA/ОТЕРСТЭЛЛА, что значит «восстановление». Чехлы для подушек и держатели для карт сшиты по принципу безотходного производства — из материалов IKEA. Участники проекта работали под руководством сотрудников компании, все вещи коллекции соответсвуют принятыми в IKEA стандартами качества.
Коллекция ÅTERSTÄLLA/ОТЕРСТЭЛЛА поступила в продажу сегодня, купить вещи из нее можно в «IKEA Парнас».
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