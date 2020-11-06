Студенты центра «Антон тут рядом» создали коллекцию для IKEA

Лимитированная коллекция называется ÅTERSTÄLLA/ОТЕРСТЭЛЛА, что значит «восстановление». Чехлы для подушек и держатели для карт сшиты по принципу безотходного производства — из материалов IKEA. Участники проекта работали под руководством сотрудников компании, все вещи коллекции соответсвуют принятыми в IKEA стандартами качества.

Коллекция ÅTERSTÄLLA/ОТЕРСТЭЛЛА поступила в продажу сегодня, купить вещи из нее можно в «IKEA Парнас».