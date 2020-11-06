Acne Studios перевыпустили знаковые модели своих шарфов (как раз вовремя — все-таки холодает)

Шарфы Acne Studios с огромными логотипами и названием бренда по всей длине аксессуара носят все: от инфлюенсеров до звезд и редакторов глянца. Поэтому не зря модный дом перевыпустил свои знаковые модели, среди которых и узнаваемый клетчатый разноцветный шарф. В коллекции есть и новинки — шарф-одеяло Toronty и шарф с бахромой Vally. Все аксессуары созданы из смеховой шерсти. Лукбук сняли в Тильской галереи в Стокгольме, автор снимков — фотограф Андерс Эдстрем.