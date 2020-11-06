Платформа, блузы с пышным воротником и бермуды в коллекции Celine, посвященной маме Эди Слимана

При работе над осенне-зимней коллекцией Celine креативный директор бренда Эди Слиман обратился к эстетике 70-х, а точнее, к тем образам, что он видел в детстве. Отдельное место среди них занимают, конечно, образы его мамы. Так в коллекции оказались легкие приталенные платья с шарфами, юбки и бермуды длиной чуть выше колена, блузы с пышными воротниками, пальто и накидки A-силуэта, жакеты словно с мужского плеча и лаковые туфли на платформе