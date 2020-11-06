Покупка недели: кардиган в пол Dolce & Gabbana

Один из трендов осени — как раз трикотаж, поэтому советуем не ограничиваться только кардиганом, а дополнить его комбинированными ботильонами из шерсти с шелковой аппликацией в виде розы также авторства Доменико Дольче и Стефано Габбана. Сами дизайнеры предложили носить вязаный кардиган-пальто с топом и шортами из кашемира. Какой варианты вы бы не выбрали, тотал трикотаж — то, что нужно в этом сезоне.