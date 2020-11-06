Покупка недели: кардиган в пол Dolce & Gabbana

Несмотря на внезапно солнечную погоду, самое время утепляться и даже превращаться в кокон. Мы нашли идеальную вещь, в которой консервироваться на время поздней осени-зимы не только комфортно, но и модно — это вязаный кардиган в пол Dolce & Gabbana. Крупная вязка, шерсть и кашемир в составе — так победим холод и хандру!
Один из трендов осени — как раз трикотаж, поэтому советуем не ограничиваться только кардиганом, а дополнить его комбинированными ботильонами из шерсти с шелковой аппликацией в виде розы также авторства Доменико Дольче и Стефано Габбана. Сами дизайнеры предложили носить вязаный кардиган-пальто с топом и шортами из кашемира. Какой варианты вы бы не выбрали, тотал трикотаж — то, что нужно в этом сезоне.
Кардиган в пол Dolce & Gabbana и другие вещи бренда можно найти в корнере Dolce & Gabbana на 3 этаже ДЛТ. Стоимость кардигана — 348 000 рублей.
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