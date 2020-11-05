Корейский дизайнер-участник парижской Недели моды, популярный в Европе, разработал со спортивным брендом коллекцию обуви и аксессуаров, главным героем которой стала теннисная модель кроссовок 90-х — Pump Court. Их современная версия соединила в себе монохромность оттенков и многослойность текстуры.
Reebok выпустили капсулу с корейским дизайнером Джууном Джей
Juun.J x Reebok Pump Court есть в двух цветах: белом и черном без добавления других оттенков. Под полупрозрачным ремешком находится система воздушных камер Pump с кожаной отделкой, на задниках — хромированная деталь с полупрозрачным «окошком», на язычке, кнопке насоса Pump и пятке — тисненые логотипы Reebok и Juun.J.
Также в коллекцию вошли кепки, шапки бини и носки.
Коллекция Reebok x Juun.J поступила в продажу сегодня, купить вещи из нее можно в магазинах и на сайте Reebok, а также в ДЛТ.
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