Эволюция традиционной одежды якутского народа в новой коллекции марки Muus

Так в новой коллекции можно увидеть отсылки к традиционному якутскому костюму: крою пальто «оноолоох сон», шубы «бууктаах сон», безрукавки «таҥалай». Среди вещей брюки-бермуды, юбка-трансформер, варежки с якутским узором, верхняя одежда. Коллекция получилась небольшой, так как марка Muus отказалась от сезонных линий и перешла на выпуск дропов.