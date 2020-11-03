Мини-коллекция Muus вдохновлена путешествием дизайнера марки Лены Максимовой в Якутию. Она обратилась к своему историко-культурному наследию и через одежду изучила генезис, эволюцию, семантику одежды народа саха в 18-19 веках, не забыв про традиционные якутские принципы создания одежды.
Эволюция традиционной одежды якутского народа в новой коллекции марки Muus
Так в новой коллекции можно увидеть отсылки к традиционному якутскому костюму: крою пальто «оноолоох сон», шубы «бууктаах сон», безрукавки «таҥалай». Среди вещей брюки-бермуды, юбка-трансформер, варежки с якутским узором, верхняя одежда. Коллекция получилась небольшой, так как марка Muus отказалась от сезонных линий и перешла на выпуск дропов.
Muus, 8-store, «Новая Голландия», наб. Адмиралтеского канала, 2, SUBBOTA Showroom, ул. Большая Конюшенная, 1
Фото: Иван Филюшин
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