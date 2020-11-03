Коллаборация MM6 Maison Margiela с The North Face представлена эксклюзивно в ЦУМе и ДЛТ. Она вдохновлена культурой клубного андерграунда и переосмысляет привычные формы городской верхней одежды. В коллекцию вошли пуховые жилеты оверсайз в синем, апельсиновом и черном цветах, черная куртка с контрастными фиолетовыми вставками из флиса, голубая утепленная ветровка-кейп без рукавов, а также удлиненный сливовый пуховик.
В ДЛТ появились пуховики из коллаборации MM6 Maison Margiela и The North Face. Дождались!
С чем сочетать пуховики из долгожданной капсулы — смотрите в шоу MM6 Maison Margiela сезона осень-зима 2020. Подсказываем: с платьями, перчатками таби и вещами с анималистичными принтами.
Коллекция MM6 Maison Margiela х The North Face представлена в ДЛТ и онлайн-магазине.
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