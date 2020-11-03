В ДЛТ появились пуховики из коллаборации MM6 Maison Margiela и The North Face. Дождались!

Коллаборация MM6 Maison Margiela с The North Face представлена эксклюзивно в ЦУМе и ДЛТ. Она вдохновлена культурой клубного андерграунда и переосмысляет привычные формы городской верхней одежды. В коллекцию вошли пуховые жилеты оверсайз в синем, апельсиновом и черном цветах, черная куртка с контрастными фиолетовыми вставками из флиса, голубая утепленная ветровка-кейп без рукавов, а также удлиненный сливовый пуховик.