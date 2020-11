17 вещей в стиле вернувшегося минимализма, которые должны быть в ноябрьском гардеробе

Сумка Prada

Фантастический союз Миуччи Прады и Рафа Симонса уже окрестили Prafda – и вот маст-хэв коллекции Prada весна-лето 2021 – сумка-хобо Cleo. Реинкарнация модели из архивов дома Prada 1990-х – стала манифестом простоты: чуть изогнутая лаконичная форма и культовый треугольный логотип на белоснежной коже декларируют принцип less is more. Дебютировав в Multiple ViewSS 21, она перешла в самую обсуждаемую коллекцию сезона, где новый креативный содиректор бренда Раф Симонс и Миучча Прада – звучит, как союз десятилетия, не правда ли? — взяли курс на минимализм и функцию одежды как униформы. И это не возврат в прошлое, как бы не читались в луках мотивы последнего десятилетия ХХ века, а взгляд в будущее как один сплошной пост-пост мета-мета-модерн.

Prada, Б. Конюшенная ул., 13