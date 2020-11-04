Директор отдела моды Ксения Гощицкая констатирует возвращение минимализма.
17 вещей в стиле вернувшегося минимализма, которые должны быть в ноябрьском гардеробе
Сумка Prada
Фантастический союз Миуччи Прады и Рафа Симонса уже окрестили Prafda – и вот маст-хэв коллекции Prada весна-лето 2021 – сумка-хобо Cleo. Реинкарнация модели из архивов дома Prada 1990-х – стала манифестом простоты: чуть изогнутая лаконичная форма и культовый треугольный логотип на белоснежной коже декларируют принцип less is more. Дебютировав в Multiple ViewSS 21, она перешла в самую обсуждаемую коллекцию сезона, где новый креативный содиректор бренда Раф Симонс и Миучча Прада – звучит, как союз десятилетия, не правда ли? — взяли курс на минимализм и функцию одежды как униформы. И это не возврат в прошлое, как бы не читались в луках мотивы последнего десятилетия ХХ века, а взгляд в будущее как один сплошной пост-пост мета-мета-модерн.
Prada, Б. Конюшенная ул., 13
Коллекция Dries Van Noten
В Dries Van Noten предлагают новое понятие – оверстейтмент! Перья страуса и пайетки, вышивки и дико яркие принты – после суперудачной коллаборации с Кристианом Лакруа в новом сезоне Дрис Ван Нотен продолжил линию dress-to-kill. Вообще-то коллекция посвящена вечеринкам: силуэт и сочетания цветов дизайнер искал в ночной жизни Лондона и Нью-Йорка рубежа 1970-х, где на танцполе запросто могли встретиться Кит Харринг и Джерри Холл. О том, что дело происходит в наши дни, напоминает свободный крой, где градус экстравагантности страусиных перьев снижает небрежность оверсайзовой клетчатой рубашки, а драму экзотичного цветочного принта уравновешивают мешковатые почти пижамные брюки.
ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21-23
Жакет Dior
Какие только метаморфозы ни приключались с легендарным жакетом Bar, придуманным Кристианом Диором в 1947 году. Но только Марии Грации Кьюри удалось примирить один из главных символов стиля New Look с нашей эпохой комфорта. Портные дома смогли сохранить фирменный скульптурный крой и объем, выполнив модель из черного джерси. Чтобы трикотаж держал строгую форму, им понадобилось четыре прототипа, и новая вязаная версия настолько уникальна, что именно этот лук открыл показ Dior сезона осень-зима 2021.
Dior, Невский пр., 113
Дубленка Gerard Darel
Актуальная дубленка? Gerard Darel из овчины: прямого кроя, песочного цвета, с накладными карманами и оторочкой. Носить предельно буржуазно: с брюками в тон и белоснежными рубашками.
Gerard Darel, большой пр. П. С., 23
Куртка Vatnique
Капсульная коллекция петербургского агендерного и sustainability-бренда Vatnique посвящена Эльзе Скиапарелли: детали трех курток из парчи, шелка и твида отсылают к истории эксцентричной французской модельерши. Наш ватник-фаворит — изумрудный, с подкладкой цвета shocking pink и вышитом на рукаве скарабеем.
Vatnique, Большая посадская ул. 1
Сумка Guess
Новый вариант сумки-сэтчел с ремнем через плечо Guess снабдили фирменной монограммой 4G, где четырежды повторяется заглавная буква бренда, и контрастными вставками горчично-желтого цвета.
Guess, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Костюм Сhanel
Классическая твидовая двойка Chanelоттенка бугенвиллеи? Да, причем с лифом, расшитым пайеточным ориентальным узором и золотыми украшениями с логотипом. Пусть круизную коллекцию дома «Путешествие по Средиземноморью» не все мы можем выгулять на Капри, но представьте, как лайкоемко будет выглядеть этот лук на фоне суздальских наличников или карельского мраморного карьера.
Сhanel, Невский пр., 152
Коллекция Maje
Джудит Милгром, основательница и креативный директор Maje, – фанатка рок-эстетики. В зимней кол- лекции она взялась за неогранж, который в новой реинкарнации неожиданно стал очень романтичным. Викторианские воротнички, нежный цветочный принт на черном фоне и банты дизайнер забруталила объемными свитерами и кардиганами, оверсайзовыми пальто в клетку и, конечно же, грубыми ботинками.
Maje, Большой пр. П.С., 57/1
Бананы Claudie Pierlot
Кожаные брюки Claudie Pierlot – супермастхэв сезона – мы рекомендуем носить на лад 1980-х: с кожаными рубашками или бомберами, массивными украшениями и геометричной сумкой на цепочке. Весдь геометрическая эстетика тут превыше всего: строгие формы, прямые линии и безупречная симметрия делают вещи похожими на архитектурные объекты немецкой школы дизайна Баухаус.
Claudie Pierlot, Au Pont Rouge, наб. Мойки, 73
Двусторонняя дубленка Benedetta Novi
Суперхит марки Benedetta Novi – дубленка, которую можно носить на две стороны: светлым мехом или зернистой кожей наружу. Но наш выбор – бомбер из овчины на молнии и с накладным нагрудным карманом. Рекомендуем сочетать с кожаной юбкой-клеш или узкими брюками этой же марки – с кожей итальянские мастера работают потрясающе.
Сеть салонов «Кенгуру», Большой пр., П.С., 17
Скульптурный клатч Bottega Veneta
Шуба с бахромой, как у Рианны, клатч, как объект Захи Хадид – Bottega Veneta не устает поставлять абсолютные маст-хэвы нашей с вами соврменности. И обратите внимание на удивительный цвет: то ли фисташковый, то ли манго.
ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21-23
Коллекция Balenciaga
«Парадом священников и жриц» критики нарекли сезонный показ Balenciaga. Так и есть: коллекцию осень-зима Демна Гвасалия посвятил исследованию эстетики католицизма. Приложиться к фэшн-предметам культа теперь можно в новом корнере марки в ДЛТ.
ДЛТ, Б. Конюшенная ул., 21-23
Рубашка Нenderson
Рубашки Non Iron от Henderson не требуют глажки– это ли не мечта всех деловых и путешествующих людей? Но конструкторы марки пошли еще дальше: благодаря особой стрейчевой ткани рубашка сядет точно по фигуре.
Нenderson, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Кроссовки Marc Jacobs
Трехмерными бывают не только картины, но и узоры на кроссовках, как в новеньких Marc Jacobs с декором на липучке. Кажется, дизайнер намекал на то, что эта модель – произведение искусства. А мы еще и пищим от контрастных пушистых вставкок!
Au Pont Rouge, наб. Мойки, 73
Сумка-овал Furla
Сумка-овал? Конечно, да! Более того, Miss Mimi может превратиться в кросс-боди, если вытащить спрятанный длинный ремешок. Хит круизной коллекции Furla украшен квадратной золотой пряжкой и важнейшей приметой сезона – декоративной металлической цепью. Но главное, конечно же, форма: закругленные линии будто оказались под влиянием идей австрийского архитектора Фриденсрайха Хундертвассера, считавшего, что прямая линия пагубно, словно настоящий яд, влияет на здоровье человека. А здесь – одна сплошная польза!
Furla, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Пиджак Boggi Milano
Дизайнеры бренда разработали новую концепцию мужской одежды, которую назвали B-Evolution. Тут все просто: любимые вещи из линии B-Washable теперь можно стирать в машинке и даже не задумываться об их глажке, а все благодаря умным тканям B-Tech. Вот это называется осознанный подход! Он присутствует во всех элементах новой коллекции, но наш фаворит — двубортный пиджак линии B-Relaxed из ультрафункционального и суперэластичного джерси. Что это значит? То, что в нем можно двигаться абсолютно свободно и при желании даже заняться спортом. Но наш совет — отправляйтесь на свидание.
Boggi Milano, ТРЦ «Галерея», Лиговский пр., 30а
Коллекция Rocco Ragni
В зимней коллекции Rocco Ragni собраны оттенки серого во всех интерпретациях: от платьев асимметричного кроя и строгих костюмов до сверкающих люрексовой нитью кардиганов. Но главное — превосходный кашемир, который производится в Умбрии, прямо на родине марки. Им совершенно заслуженно гордится Рокко Раньи, создатель бренда, который очень по-итальянски не может удержаться в грифельной палитре и придумывает ослепительно-желтые и дерзко-розовые джемперы и кардиганы. А мы и рады!
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