В «Мега Дыбенко» открылся ресейл-магазин TACK TACK by «Спасибо»

Основатели TACK TACK обещают, что в магазин попадают только качественные вещи без дефектов, в инстаграме проекта сказано: «Мы тщательно отбираем все вещи, проверяем их на наличие дефектов и обеспечиваем необходимый уход. Здесь ты найдешь брендовую одежду из качественных материалов, которая прослужит не один год». Новый магазин расположен в «Мега Дыбенко», работает по расписанию торгового центра: с 10:00 до 22:00.