Создатели и дизайнеры локальных петербургских марок соберутся завтра в «Бертгольд-центре», чтобы провести глобальную распродажу, плавно (или не очень) перетекающую в вечеринку. Обещают общение, веселье, эксклюзив, чистые линии, сложные цвета, необычные формы и скидки до 80%.
В «Бертгольд-центре» петербургские дизайнеры устроят вечеринку-распродажу
Среди участников такие марки и дизайнеры, как Portal Аme, WOMENSON, Voche, Катя Стул, которая, кстати, передаст деньги от продажи всех кожаных вещей на благотворительность и спасение животных.
31 октября, с 12.00 до 21.00
«Бертгольд-центре», ул. Гражданская, 13-15
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