В «Бертгольд-центре» петербургские дизайнеры устроят вечеринку-распродажу

Создатели и дизайнеры локальных петербургских марок соберутся завтра в «Бертгольд-центре», чтобы провести глобальную распродажу, плавно (или не очень) перетекающую в вечеринку. Обещают общение, веселье, эксклюзив, чистые линии, сложные цвета, необычные формы и скидки до 80%.