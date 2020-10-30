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В «Бертгольд-центре» петербургские дизайнеры устроят вечеринку-распродажу

Создатели и дизайнеры локальных петербургских марок соберутся завтра в «Бертгольд-центре», чтобы провести глобальную распродажу, плавно (или не очень) перетекающую в вечеринку. Обещают общение, веселье, эксклюзив, чистые линии, сложные цвета, необычные формы и скидки до 80%.

  • Voche

  • Катя Стул

  • WOMENSON

  • Portal Аme

Среди участников такие марки и дизайнеры, как Portal Аme, WOMENSON, Voche, Катя Стул, которая, кстати, передаст деньги от продажи всех кожаных вещей на благотворительность и спасение животных. 

31 октября, с 12.00 до 21.00 

«Бертгольд-центре», ул. Гражданская, 13-15

Татьяна Зиза,
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