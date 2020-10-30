Коллекция экологичных вещей For the Love of Water разработана спортивным брендом и выпускниками лондонского колледжа Central Saint Martins. Дизайн вдохновлен формами, цветами и фактурами технического снаряжения для мореплавания, а каждая вещь украшена надписью с названием коллекции — «For the Love of Water».
PUMA выпустили совместную эко-коллекцию со студентами колледжа Central Saint Martins
Глобальная цель коллекции — сокращение использования воды в производстве. PUMA удалось добиться этого благодаря использованию неокрашенных или окрашенных по технологии Dope Dye тканей, сеток из переработанных материалов, кожи без хрома. В состав многих вещей входят прорезиненные покрытия, а обувь по своим качественным характеристикам отсылает к сапогам спасателей, работающих в океане.
В мужскую и женскую линейки PUMA x CSM вошли двойная куртка (длинная зимняя снаружи и мягкая короткая внутри), свитер из переработанных материалов, окрашенных по технологии Dope Dye, худи с трехмерным передним карманом с застежкой на кнопке, двумя потайными молниями на воротнике и регулируемой тесьмой с пряжкой с обеих сторон, ярко-желтая сумка с клапаном и застежкой на липучке, рюкзак с отделениями для ноутбука и боковыми сетчатыми карманами.
Коллекция PUMA x Graduates of Central Saint Martins уже доступна на сайте и в магазине бренда в ТЦ «Галерея».
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