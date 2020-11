PUMA выпустили совместную эко-коллекцию со студентами колледжа Central Saint Martins

Коллекция экологичных вещей For the Love of Water разработана спортивным брендом и выпускниками лондонского колледжа Central Saint Martins. Дизайн вдохновлен формами, цветами и ​​фактурами технического снаряжения для мореплавания, а каждая вещь украшена надписью с названием коллекции — «For the Love of Water».