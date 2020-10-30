PUMA выпустили совместную эко-коллекцию со студентами колледжа Central Saint Martins

В мужскую и женскую линейки PUMA x CSM вошли двойная куртка (длинная зимняя снаружи и мягкая короткая внутри), свитер из переработанных материалов, окрашенных по технологии Dope Dye, худи с трехмерным передним карманом с застежкой на кнопке, двумя потайными молниями на воротнике и регулируемой тесьмой с пряжкой с обеих сторон, ярко-желтая сумка с клапаном и застежкой на липучке, рюкзак с отделениями для ноутбука и боковыми сетчатыми карманами.

Коллекция PUMA x Graduates of Central Saint Martins уже доступна на сайте и в магазине бренда в ТЦ «Галерея».