Бесшовное белье, пижама и провокационные образы – что покупать у бренда YANCHEVSKAYA

Теперь капсульные коллекции Lingerie By Victory будут выходить под именем основательницы отечественного бренда Виктории Янчевской – YANCHEVSKAYA. Несмотря на то, что сайт изменился, в интернет-магазине по-прежнему можно найти хиты марки. Среди топовых наименований домашней линейки – кружевные пижамы, легкие сорочки и ночной халат-кимоно, а в списке главных комплектов на каждый день – лаконичное бесшовное белье в классической цветовой гамме «белый-черный-нюд».