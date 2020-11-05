Теперь капсульные коллекции Lingerie By Victory будут выходить под именем основательницы отечественного бренда Виктории Янчевской – YANCHEVSKAYA. Несмотря на то, что сайт изменился, в интернет-магазине по-прежнему можно найти хиты марки. Среди топовых наименований домашней линейки – кружевные пижамы, легкие сорочки и ночной халат-кимоно, а в списке главных комплектов на каждый день – лаконичное бесшовное белье в классической цветовой гамме «белый-черный-нюд».
Бесшовное белье, пижама и провокационные образы – что покупать у бренда YANCHEVSKAYA
Кроме того, здесь можно подобрать необычные модели бюстгальтеров: например, планж подойдет для открытых платьев или нарядов с глубоким декольте, а прозрачный бандо на бретелях – для вечерних образов. Особая линейка – серия провокационного белья и аксессуаров: открытые бюстгальтеры с кисточками, модели с лентами, бантом и рюшами, кожаные портупеи и боди.
Сеть магазинов женского белья и аксессуаров YANCHEVSKAYA, Кирочная ул., 9, yanchevskaya.com
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