Дизайнер Игорь Чапурин создал капсулу вместе с брендом MONOPOLY, посвященную 85-летнему юбилею игры

Коллекция состоит вещей в стиле кэжуал: футболок, свитшотов, худи и поясных сумок, дизайн которых вдохновлен символикой «Монополии», популярной по всему миру. Игорь Чапурин интегрировал в одежду самые узнаваемые визуальные символы игры — ячейки игрового поля, логотип и фирменные цвета.