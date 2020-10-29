Коллекция состоит вещей в стиле кэжуал: футболок, свитшотов, худи и поясных сумок, дизайн которых вдохновлен символикой «Монополии», популярной по всему миру. Игорь Чапурин интегрировал в одежду самые узнаваемые визуальные символы игры — ячейки игрового поля, логотип и фирменные цвета.
Дизайнер Игорь Чапурин создал капсулу вместе с брендом MONOPOLY, посвященную 85-летнему юбилею игры
Почти все вещи капсулы CHAPURIN x MONOPOLY, приуроченной к юбилею игры, гендерно нейтральные. Лимитированная коллекция уже поступила в продажу.
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