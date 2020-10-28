В совместную коллекцию Rick Owens и Moncler вошли пуховые куртки, жилеты, шарфы и другие предметы одежды и аксессуары, украшенные видоизмененным Риком Оуэнсом логотипом Moncler. Лейтмотив коллаборации — фирменная для дизайнера эстетика мрачного минимализма.
Дутые жилеты и пуховики архитектурных форм в коллекции Rick Owens и Moncler
Все пуховики отличаются архитектурной формой, объемными рукавами и воротниками. Коллекция выдержана в трех цветах: черном, бежевом и металлик. В кампейне снялись сами Рик Оуэнс и Мишель Лами — модельер и жена дизайнера.
Коллаборация Rick Owens и Moncler представлена на 3 этаже ДЛТ.
ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.