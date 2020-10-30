Что нужно знать о коллекции RESERVED Re.Design?

Что покупать в новой коллекции RESERVED Re.Design?

Наши фавориты – брючные костюмы для любого случая: из черной атласной ткани, пайеток и трикотажа «лапша». Их всегда можно носить не только комплектом, но и «распарив» и сочетая с другим верхом или низом. Дополнить их можно невероятно нежными бельевыми топами и акцентными длинными серьгами. Между белоснежной эко-шубой, пальто из атласного материала и легким приталенным пуховиком мы, честно признаться, выбрать не смогли – впрочем, это и не обязательно: каждый из этих вариантов найдет в гардеробе свое применение.

Цветовая палитра коллекции кажется монохромной, но это только на первый взгляд. Да, лидирует в ней неподвластный времени черный, но его гармонично дополняют оттенки бежевого и синего и нарядные серебро и золото – вещи в такой гамме легко вписать в любой гардероб. Цвета подчеркиваются фактурой тканей: здесь есть и атлас, и эко-кожа, и шерсть. И, конечно, пайетки (которые, кстати, будут актуальны не только в новогоднюю пору, но и следующим летом). Так что приобретение очень выгодное – тем более граница между повседневной и вечерней модой уже стала настолько условной, что их запросто можно надеть на дневную встречу за кофе, скомбинировав, например, с тяжелыми ботинками и шерстяным пальто.