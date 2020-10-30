Новая женственность, единение и смелые силуэты: рассказываем главное о новой кампании бренда под слоганом TOGETHERNESS.
Что нужно знать о коллекции RESERVED Re.Design?
Тема коллекции – «единение»
И в этом переломном для всего человечества году она звучит как никогда актуально. Мода – это одна из тех вещей, которые способны нас объединить, и эти позитивные эмоции от теплого общения RESERVED передали в эмоциональных и теплых снимках рекламной кампании.
Кампанию снял фотограф Бартек Вечорек
Польский фотохудожник Бартек Вечорек (Bartek Wieczorek), который снимает уже не первую кампанию RESERVED, известен далеко за пределами Польши. На его счету – работы для Elle, Vogue и выставки в европейских галереях. Фотограф известен тем, что разрушает границы между коммерческой и художественной фотографией, и съемка новой коллекции Re.Design – очередное тому подтверждение. В эмоциональных снимках Вечорек хотел передать главную идею кампании – единение с помощью моды и красоты. Объединяет и общий порыв при взгляде на моделей: хочется скупить все!
Дизайнеры ставят на «новую женственность»
Мир моды вновь переключил внимание с андрогинных образов на женственные, и если вам нравится тренд New Feminity, то новая коллекция Re.Design – для вас. Со сменой представлений о феминности изменилось и представление о том, что такое женственная одежда. Сегодня она может быть буквально любой – если отражает индивидуальность той, кто ее носит. В новой коллекции RESERVED определенно наследует мнению Ива Сен-Лорана: «Главное в платье — это женщина, которая его надевает». Поэтому в ней есть одновременно и стразы, перья и пайетки, и смелые силуэты с открытыми плечами или спиной, и костюмы и блузы лаконичного кроя, и вещи, вдохновленные стилем 90-х, который стал культовым благодаря супермоделям и легендарным модным фотографам. Мы успели соскучиться по акцентированным талии и бедрам, и, ура – в новой коллеции Re.Design жакеты, топы и брюки подчеркивают фигуру, но не облегают ее плотно, оставляя между телом и вещью немного воздуха. Дизайнеры бренда переосмыслили тенденции и продемонстрировали нам женственность в ее самом современном воплощении.
Что покупать в новой коллекции RESERVED Re.Design?
Наши фавориты – брючные костюмы для любого случая: из черной атласной ткани, пайеток и трикотажа «лапша». Их всегда можно носить не только комплектом, но и «распарив» и сочетая с другим верхом или низом. Дополнить их можно невероятно нежными бельевыми топами и акцентными длинными серьгами. Между белоснежной эко-шубой, пальто из атласного материала и легким приталенным пуховиком мы, честно признаться, выбрать не смогли – впрочем, это и не обязательно: каждый из этих вариантов найдет в гардеробе свое применение.
Цветовая палитра коллекции кажется монохромной, но это только на первый взгляд. Да, лидирует в ней неподвластный времени черный, но его гармонично дополняют оттенки бежевого и синего и нарядные серебро и золото – вещи в такой гамме легко вписать в любой гардероб. Цвета подчеркиваются фактурой тканей: здесь есть и атлас, и эко-кожа, и шерсть. И, конечно, пайетки (которые, кстати, будут актуальны не только в новогоднюю пору, но и следующим летом). Так что приобретение очень выгодное – тем более граница между повседневной и вечерней модой уже стала настолько условной, что их запросто можно надеть на дневную встречу за кофе, скомбинировав, например, с тяжелыми ботинками и шерстяным пальто.
Коллекция RESERVED Re.Design TOGETHERNESS представлена в ТЦ «Галерея» в Петербурге, ТЦ «Авиапарк» в Москве и на сайте бренда.
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