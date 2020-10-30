13 (совпадения не случайны!) образов для Хэллоуина из повседневных вещей

«Собака.ru» голосует за соединение будничной и домашней одежды: редакция собрала образы для костюмированной хэллоуинской вечеринки, составленные из вполне себе обычных вещей, которые можно носить каждый день. Заодно так мы боремся с перепотреблением! Осталось выбрать, в кого перевоплотиться 31 октября — в Тринити из «Матрицы», героиню Энн Хэтауэй из новых «Ведьм» или в классических женщину-кошку и Мартишу Аддамс.