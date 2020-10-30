«Собака.ru» голосует за соединение будничной и домашней одежды: редакция собрала образы для костюмированной хэллоуинской вечеринки, составленные из вполне себе обычных вещей, которые можно носить каждый день. Заодно так мы боремся с перепотреблением! Осталось выбрать, в кого перевоплотиться 31 октября — в Тринити из «Матрицы», героиню Энн Хэтауэй из новых «Ведьм» или в классических женщину-кошку и Мартишу Аддамс.
13 (совпадения не случайны!) образов для Хэллоуина из повседневных вещей
Новый фильм Роберта Земекиса еще не успел стать попсовым, поэтому есть шанс выделиться на хэллоуинской вечеринке и быть единственной ведьмой среди множества Харли Квинн. К тому же для образа Мисс Эвы Эрнст — героини Энн Хэтауэй в новых «Ведьмах» — потребуются лишь пальто с принтом гусиная лапка, шляпа, удлиненные перчатки и богемная блузка. И не забудьте про жемчужные серьги!
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Пальто Giuseppe Di Morabito, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 78 250 руб.
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Шелковая блуза See by Chloe, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 29 200 руб.
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Удлиненные кожаные перчатки Emporio Armani, Babochka, Невский пр., 153, 10 500 руб.
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Серьги Eshvi, Poison Drop, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 20 800 руб.
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Серьги Seed Bead, Poison Drop, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 4 100 руб.
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Шляпа Eric Javits, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 20 950 руб.
Если настроения для наряжательства и украшательства нет, можно прикинуться минималистичным Каннибалом Лектером, — жутко, со вкусом и просто. Достаем комбинезон и базовую футболку, а маску маньяка заменяем на эстетичную от петербургской марки Alina Esenina, финалистки конкурса «Собака.ru» «Новые имена в моде-2018» Алины Есениной.
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Комбинезон Moncler, Babochka, Невский пр., 153, 43 400 руб.
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Футболка SHU, Литейный пр., 61, 990 руб.
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Балаклава Alina Esenina
Для адептов хэллоуинской классики всегда есть вариант облачиться в женщину-кошку. Латексные бра и леггинсы, кожаные ботфорты на шпильке, а градус сексуальности можно понизить, уравновесив образ ироничной маской кошки.
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Бра Hunkemöller
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Леггинсы Hunkemöller
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Сапоги Tabitha Simmons, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 19 950 руб.
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Маска Alina Esenina
Еще один вариант для ленивых (или для минималистов), который идеален для домашней вечеринки. Перевоплотиться в героиню фильма «Звонок» можно надев светлое платье и черный парик. А летом в этом же платье на променад.
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Платье My 812, Каменноостровский пр., 54, 620 $
Члены семейки Аддамс — самые часто цитируемые персонажи на Хэллоуин. Не будем нарушать традиции, но добавим к фирменному платью в пол Мартиши жакет с длинными рукавами или острыми плечами и узкие брюки-клеш.
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Жакет Valentino, Babochka, Невский пр., 153, 88 600 руб.
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Жакет Balenciaga, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 237 500 руб.
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Брюки-клеш Gucc, Babochka, Невский пр., 153, 23 340 руб.
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Туфли Giambattista Valli, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 12 450 руб.
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Платье 404 NOT FOUND, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
У фэшиониста в гардеробе явно есть уже собранный и готовый образ Тринити из «Матрицы», который сплошь состоит из трендов последних двух лет: узкие очки и кожаное все.
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Жакет Emporio Armani, Babochka, Невский пр., 153, 63 900 руб.
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Солнцезащитные очки PYE X Fakoshima, ул. Рубинштейна, 10, 11 900 руб.
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Кожаные брюки The Row, Babochka, Невский пр., 153, 218 200 руб.
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Ботинки Valentino Garavani, Babochka, Невский пр., 153, 106 000 руб.
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Кожаный тренч Gerard Darel, Большой пр., 57/1
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Солнцезащитные очки PYE X Fakoshima, ул. Рубинштейна, 10, 10 900 руб.
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Кожаный плащ Оckam, ул. 1-я советская 6, корпус 2
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Солнцезащитные очки PYE X Fakoshima, ул. Рубинштейна, 10, 10 900 руб.
Переодеваться на Хэллоуин девочками-близняшками из «Сияния» — уже обязательный ритуал. Чего только стоит Брюс Уиллис в этом легендарном образе. Но мы внезапно советуем обратиться к женскому персонажу фильма — сильной Венди Торранс. Тем более, что для повторения ее образа из культовой сцены понадобятся всего то синяя куртка и бежевая водолазка.
Еще один пример волевой женщины — Покахонтас. И тут есть, где разгуляться фантазии, например, наша догуляла до платья Roma Uvarov Design и кардиган с этническим принтом в сочетании с казаками.
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Платье Roma Uvarov Design, 8 900 руб.
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Кожаные сапоги, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 115 000 руб.
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Кардиган Alanui, Babochka, Невский пр., 153, 147 200 руб.
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Брюки Adolfo Dominguez, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 6 250 руб.
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Ремень M Missoni, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 8 450 руб.
Где взять железную руку (и фуру) для стопроцентно четкого попадания в образ Фуриосы из «Безумного Макса» не подскажем, а вот все остальное легко и просто найти в Петербурге, причем многое — у локальных марок.
Скажем честно: нам просто нравится это платье Vetements с акцентом на руки. Ассоциативный ряд привел к той самой руке из «Семейки Аддамс».
Последний персонаж фильма, обещаем. Но какой Хэллоуин без каноничной Уэнзди Аддамс. Тем более, что мы нашли столько красивых воротников, которые, наверняка приглянулись бы героине.
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Платье Barbara Bui, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 41930 руб.
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Воротник Le Pompon, 3 800 руб.
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Воротник Ganni, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 6 705 руб.
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Платье Marc Jacobs, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 27 450 руб.
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Тапочки Homies, «10м2», ул. Большая Посадская, 1, по записи
Помните фильм «Фокус-покус», который посвящен именно Хэллоуину? Он рассказывает о подростках и коте, которые боятся с тремя ведьмами. Одна из них — Сара Сандерсон, которую сыграла Сара Джессика Паркер. Представляем ее современную и люксовую версию.
Эта подборка не могла обойтись без классики от Роберта Земекиса — черной комедии «Смерть ей к лицу», в которой одну из ролей исполнила Голди Хоун. К платью Dolce & Gabbana останется только добавить объемные кудри. Если в вас никто не признает героиню фильма, ничего страшного — главное, что красиво.
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