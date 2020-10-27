Главный персонаж и символ анимационного сериала Looney Tunes отмечает свой внушительный юбилей. По этому случаю Converse выпустили коллаборацию Converse x Bugs Bunny, которая способна вызвать ностальгию по 90-м даже у тех, кто не сентиментален. Коллекция состоит из четырех моделей кед, футболок с принтом в виде Багза Банни, лонгсливов с изображением кролика и его фирменной фразой «What’s up, Doc?» и худи с логотипом Converse в стиле Looney Tunes и небольшой вышитой морковкой.
Олды тут? Converse сделали коллаборацию к 80-летию кролика Багза Банни
В коллекцию вошли классические модели Chuck Taylor All Star серого, черного, красного и бежевого цветов. Каждая из них украшена принтом с изображением Багза Банни, логотипом Converse в стиле Looney Tunes и морковкой. Converse x Bugs Bunny для всех возрастов, поэтому в коллекции есть как взрослые, так и детские размеры.
Коллекция доступна в России с сегодняшнего дня.
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