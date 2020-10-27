Две локальных петербургских марки объединились, что бы создать лимитированную коллекцию кофейных аксессуаров — лаконичных и многофункциональных капхолдеров, выполненных в фирменных цветах Sibaristica Coffee Roasters. Капхолдеры экологичны — их можно использовать многократно по прямому назначению, как ключницу или повесить на сумку или рюкзак в качестве брелока.
ARNY PRAHT создали коллекцию аксессуаров вместе с петербургской кофейней Sibaristica
ARNY PRAHT известны, как экологичная марка, придерживающаяся этичных принципов, поэтому линейка аксессуаров для кофе выполнена из экокожи. Капхолдеры представлены в красном и серых цветах. Союзы модных марок и кофеен — явно признак нового времени.
Купить аксессуары можно в кофейне Sibaristica Coffee Roasters
Sibaristica Coffee Roasters, наб. Обводного канала, 199-201, литера К
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