ARNY PRAHT создали коллекцию аксессуаров вместе с петербургской кофейней Sibaristica

Две локальных петербургских марки объединились, что бы создать лимитированную коллекцию кофейных аксессуаров — лаконичных и многофункциональных капхолдеров, выполненных в фирменных цветах Sibaristica Coffee Roasters. Капхолдеры экологичны — их можно использовать многократно по прямому назначению, как ключницу или повесить на сумку или рюкзак в качестве брелока.