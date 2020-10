Ghostbusters! Reebok выпустили капсулу по мотивам фильма «Охотники за приведениями»

Дизайн Ghostbusters x Reebok Classic Leather напоминает знаменитые комбинезоны «Охотников за привидениями», включая логотип, сделанный в виде нашивки. На пятке кроссовок расположены защитные ленты с графической надписью Ready to Believe You (Мы тоже их видим), на кончиках шнурков — номер телефона, по которому можно сообщить о появлении призрака, на стельке — протонный бластер для захвата привидений, а окантовка вокруг лодыжки из стеганого материала — еще одна отсылка к униформе героев фильма.