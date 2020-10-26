Бренд объединился с Sony Pictures Consumer Products, чтобы специально к Хэллоуину создать коллекцию, вдохновленную культовым сай-фай фильмом 1984 года «Охотники за привидениями». Капсула Ghostbusters x Reebok FW20 — первая из двух запланированных частей линейки со множеством пасхалок, она поступит в продажу 31 октября.
Ghostbusters! Reebok выпустили капсулу по мотивам фильма «Охотники за приведениями»
В капсулу вошли две модели кроссовок. Ghostbusters x Reebok «Ghostsmasher» созданы из мягкой натуральной кожи, дополнены ремешком на щиколотке и искусственно состарены, что отсылает к 80-м — когда в прокат вышли «Охотники за приведениями». Задник модели украшает съемный псевдо-протонный блок, а язычок — фирменный логотип «Охотников за привидениями».
Дизайн Ghostbusters x Reebok Classic Leather напоминает знаменитые комбинезоны «Охотников за привидениями», включая логотип, сделанный в виде нашивки. На пятке кроссовок расположены защитные ленты с графической надписью Ready to Believe You (Мы тоже их видим), на кончиках шнурков — номер телефона, по которому можно сообщить о появлении призрака, на стельке — протонный бластер для захвата привидений, а окантовка вокруг лодыжки из стеганого материала — еще одна отсылка к униформе героев фильма.
Упаковка кроссовок капсулы создана из переработанного материала в стиле оригинальных моделей Pump 80-х. К коллекцию также войдут черные и белые футболки, свитшоты с принтами и надписями по мотивам ленты, и ограниченная серия комбинезонов.
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