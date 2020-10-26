Зимние панамы, капюшоны и утепленные пальто: марка Novaya выпустила коллекцию FW 20/21

Петербургская марка Novaya разделила этот зимний сезон на две коллекции. В первую, межсезонную линейку, вошли пальто и куртки на тонком утеплителе ISOSOFT из водоустойчивых материалов, свитшоты и худи из футера базовых цветов, прямые хлопковые брюки, окрашенные в технике тай-дай, а также аксессуары: балаклавы, панамы и капюшоны.