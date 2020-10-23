Петербургский бренд URBANTIGER выпустит 580 курток ради 580 амурских тигров

Бренд технологичной одежды URBANTIGER запустил коллаборацию со Всемирным фондом дикой природы (WWF), чтобы привлечь внимание к проблеме сохранения амурских тигров и их местообитания. Марка выпустит 580 курток ID – именно такое количество редких хищников находится сейчас под угрозой вымирания. Каждой вещи присваивается уникальный номер, при этом куртку нельзя просто купить в магазине: ее нужно создать самостоятельно с помощью конструктора на сайте urbantiger.ru. Будущие владельцы смогут кастомизировать изделие – выбрать цвет, технологичные опции и принты. Средства от продаж лимитированного дропа направят на реализацию программ WWF.