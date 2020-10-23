У Московского универмага стартовала акция «Согреваем скидками»

С сегодняшнего дня и по 26 октября в Московском универмаге действует акция «Согреваем скидками». Она распространяется на все категории: женскую и мужскую одежду, обувь, сумки, аксессуары, посуду, текстиль, ароматы для дома, а также товары, представленные на уже открывшемся Новогоднем базаре.