С сегодняшнего дня и по 26 октября в Московском универмаге действует акция «Согреваем скидками». Она распространяется на все категории: женскую и мужскую одежду, обувь, сумки, аксессуары, посуду, текстиль, ароматы для дома, а также товары, представленные на уже открывшемся Новогоднем базаре.
У Московского универмага стартовала акция «Согреваем скидками»
Со скидкой 20% можно купить вещи ключевых брендов универмага: BOSS, Tommy Hilfiger, GUESS, FURLA, Coccinelle, Caractere, Liu Jo, Pollini, D.Exterior, Pertini, Elena Miro, Brax, Digel, Olymp. Акция действует во всех залах и интернет-магазине Московского универмага, кроме салона меха и посуды Rosental (в том числе линии Rosental meets Versace).
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