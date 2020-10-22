RESERVED посвятили лимитированную коллекцию единству и новой женственности

Лимитированная осенне-зимняя коллекция RESERVED состоит из вещей с открытыми плечами, спиной и акцентом на талии, атласного платья, напоминающего нижнюю юбку, и атласного пальто с тонким поясом, костюмов, укороченного топа и брюк с высокой талией прямого кроя. В качестве декора — блестки, в качестве аксессуаров — кожаные перчатки, украшения со стразами и шерстяные шарфы. В цветовой палитре лидирует черный, его дополняют оттенки бежевого и ярко-синего, золотого и серебряного.