RESERVED представили новую коллекцию, главной темой которой стало чувство единения. А также тренд на new femininity (новую женственность), вдохновленный простым кроем, стилем 90-х и его представителями — культовыми супермоделями и фэшн-фотографами.
RESERVED посвятили лимитированную коллекцию единству и новой женственности
Лимитированная осенне-зимняя коллекция RESERVED состоит из вещей с открытыми плечами, спиной и акцентом на талии, атласного платья, напоминающего нижнюю юбку, и атласного пальто с тонким поясом, костюмов, укороченного топа и брюк с высокой талией прямого кроя. В качестве декора — блестки, в качестве аксессуаров — кожаные перчатки, украшения со стразами и шерстяные шарфы. В цветовой палитре лидирует черный, его дополняют оттенки бежевого и ярко-синего, золотого и серебряного.
Коллекция RESERVED Re.Design представлена в Петербурге в ТЦ «Галерея», а также на сайте бренда.
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