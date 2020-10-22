Тема подделок и реплик в мужской коллекции Gucci Fake/Not

Принт с монограммой GG и зелено-красной полосой получил особую популярность в 80-е из-за огромного количества подделок товаров Gucci. Это было связано с тем, что товарный знак бренда в то время был продан сразу нескольким компаниям. Алессандро Микеле нанес поверх принта крупный текст желтого цвета — Fake/Not (fake — на лицевой стороне, not — на обратной), обыграв идею имитации оригинала.