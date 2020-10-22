Ироничная мужская капсула одежды, обуви и аксессуаров Fake/Not заигрывает с темой подделок. В ее основе — принт с монограммой GG и зелено-красной полосой. Он украсил куртки, кроссовки, сумки, рюкзак и кепку из коллекции.
Тема подделок и реплик в мужской коллекции Gucci Fake/Not
Принт с монограммой GG и зелено-красной полосой получил особую популярность в 80-е из-за огромного количества подделок товаров Gucci. Это было связано с тем, что товарный знак бренда в то время был продан сразу нескольким компаниям. Алессандро Микеле нанес поверх принта крупный текст желтого цвета — Fake/Not (fake — на лицевой стороне, not — на обратной), обыграв идею имитации оригинала.
Коллекция Gucci Fake/Not представлена на 1 и 2 этажах ДЛТ.
ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
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