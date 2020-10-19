PUMA проведет акцию по сбору мусора и паблик-ток, посвященный вопросам экологии

Паблик-ток пройдет 23 октября, в нем примут участие экоактивист, ультрамарафонец Алексей Лихарев, бегун, организатор забегов серии RHRULTRAS Михаил Долгий, экоактивистка, художница Ася Мицкевич, бренд-менеджер PUMA Performance Валерия Ананич. Модератор встречи — экоконсультант, продюсер проекта Extravirgin Надя Васякина. Спикеры обсудят, как можно сократить урон, который человек наносит природе, что нужно сделать для того, чтобы прийти к устойчивому развитию и как спорт помогает сохранить планету. Посмотреть паблик-ток можно будет в прямом эфире инстаграма PUMA в 15:00.