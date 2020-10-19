Сейчас бренд сотрудничает с лондонской организацией First Mile, которая занимается переработкой отходов. Среди их совместных проектов: экоколлекция PUMA х FIRST MILE, паблик-ток «FIRST MILE — первый шаг к экоактивизму» и акция по занятию плоггингом и сбору мусора.
PUMA проведет акцию по сбору мусора и паблик-ток, посвященный вопросам экологии
Паблик-ток пройдет 23 октября, в нем примут участие экоактивист, ультрамарафонец Алексей Лихарев, бегун, организатор забегов серии RHRULTRAS Михаил Долгий, экоактивистка, художница Ася Мицкевич, бренд-менеджер PUMA Performance Валерия Ананич. Модератор встречи — экоконсультант, продюсер проекта Extravirgin Надя Васякина. Спикеры обсудят, как можно сократить урон, который человек наносит природе, что нужно сделать для того, чтобы прийти к устойчивому развитию и как спорт помогает сохранить планету. Посмотреть паблик-ток можно будет в прямом эфире инстаграма PUMA в 15:00.
А 25 октября бренд призывает всех заняться плоггингом (соединение бега трусцой со сбором мусора) или просто убрать мусор в окрестностях своего дома. Для того, чтобы поддержать акцию, нужно выложить пост или сториз в социальные сети с отметкой аккаунта PUMA и хэштегом #БегомСпасатьПланету.
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