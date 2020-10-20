Разглядывать работы Чжана Хуаня в Эрмитаже, бродить по парку в Павловске или гулять по набережной Мойки — какой досуг вы бы не выбрали, главное сейчас — утеплиться. Благо есть из чего выбирать. Мы собрали 50 вариантов пальто природных оттенков, в черном цвете, нежных нюдовых, заметных с принтами и трендовых стеганных, которые подойдут как консерваторам, так и фэшиониста.
50 пальто, которые подойдут как для похода в Эрмитаж, так и для прогулки в Ленобласти
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Gucci, Babochka, Невский пр., 153, 266 900 руб.
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My 812, Каменноостровский пр., 54, 64 000 руб.
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My 812, Каменноостровский пр., 54, 46 000 руб.
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Givenchy, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 208 000 руб.
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Lorena Antoniazzi, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 109 500 руб.
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Ruban, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 70 010 руб.
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Isabel Marant, Babochka, Невский пр., 153, 87 950 руб.
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Miu Miu, Babochka, Невский пр., 153, 114 300 руб.
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UrbanTiger, «Охта Молл», Брантовская дор., 3, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 14 990 руб.
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UrbanTiger, «Охта Молл», Брантовская дор., 3, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 12 990 руб.
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Claudie Pierlot, наб. реки Мойки, 73
Пальто нюдовых оттенков не для слабонервных: постоянное беспокойство за целостность и чистоту вещи, ограничения в еде и напитках, внутрення борьба со стереотипом, что светлые цвета и осень в Петербурге несовместимы. Но оно стоит того! Предлагаем отказаться ото всех страхов и предрассудков и перейти на светлую сторону.
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Dries Van Noten, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 144 000 руб.
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Giuseppe Di Morabito, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 78 250 руб.
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Nanushka, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 72 150 руб.
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Frieda & Freddies, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 23 500 руб.
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Saint Laurent, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 193 000 руб.
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DIEGO M, Fabiana Filippi, Большой пр., 29, ул. Большая Конюшенная, 13, 126 900 руб.
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Gucci, Babochka, Невский пр., 153, 149 220 руб.
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Rick Owens, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 113 940 руб.
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OLA OLA, ул. Восстания, 1, 46 700 руб.
Гусиная лапка, леопард, клетка, цветы, вышивка, колоблок, эко-мех и жемчуг — принты и варианты декора неисчесляемы. Вариант Dries Van Noten переснят в личный сад дизайнера, клетчатое пальто от петербургской марки OLA OLA — в Шотландию, а Gucci, украшенное жемчугом, — на богемную тусовку.
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REDValentino, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 71 950 руб.
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The Row, Babochka, Невский пр., 153, 238 400 руб.
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Valentino, Babochka, Невский пр., 153, 320 000 руб.
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Stella McCartney, Babochka, Невский пр., 153, 200 400 руб.
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Jil Sander, Babochka, Невский пр., 153, 367 800 руб.
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BOSS, Московский универмаг, Московский пр., 205, 207, 220, 33 500 руб.
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Loewe, Babochka, Невский пр., 153, 264 500 руб.
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Kenzo, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 48 930 руб.
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OSOME 2 SOME, ул. Фурштатская, 10, 37 000 руб.
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Maje, Большой пр., 57/1
Классические варианты пальто черного цвета кому-то могут показаться скучными (но не нам). Советует обратить внимание на разнообразие форм и материалов. Тут и острые плечи, как у REDValentino, и покатые объемные, как в модели петербуржцев OSOME 2 SOME, и китель от Stella McCartney, и прямой минималистичный силуэт The Row, Jil Sander, BOSS, и оверсайз авторства Джонатана Андерсона для Loewe.
Вангуем, что это зимой и поздней осенью все фэшиониста оденутся в стеганные пальто. Если планируете присоединиться к их рядам, то вот пара подходящих моделей. К тому же, теплых, что станет решающим фактором в ближайшее время.
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Burberry, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 192 000 руб.
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Haider Ackermann, Babochka, Невский пр., 153, 124 700 руб.
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Bottega Veneta, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 281 500 руб.
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BOSS, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, 64 500 руб.
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Marni, «У красного моста», наб. реки Мойки, 73, 41 940 руб.
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KISSA MARKET, Особняк Слепцова, ул. Большая Конюшенная, 9, 2 000 руб.
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OSOME 2 SOME, ул. Фурштатская, 10, 37 000 руб.
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OSOME 2 SOME, ул. Фурштатская, 10, 34 400 руб.
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OSOME 2 SOME, ул. Фурштатская, 10, 34 800 руб.
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Maje, Большой пр., 57/1
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Sandro, Большой пр., 57/1
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Sandro, Большой пр., 57/1
Четыре универсальных оттенка, которые вписываются в понятие базового гардероба: хаки, коричневый, синий и серый. Тут можно экспериментировать со всем, о чем мы уже поговорили выше: с декором, с силуэтом, с формой ворота и с длиной. И, пожалуй, природные оттенки идеально подойдут как раз для лесной прогулки.
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