50 пальто, которые подойдут как для похода в Эрмитаж, так и для прогулки в Ленобласти

Разглядывать работы Чжана Хуаня в Эрмитаже, бродить по парку в Павловске или гулять по набережной Мойки — какой досуг вы бы не выбрали, главное сейчас — утеплиться. Благо есть из чего выбирать. Мы собрали 50 вариантов пальто природных оттенков, в черном цвете, нежных нюдовых, заметных с принтами и трендовых стеганных, которые подойдут как консерваторам, так и фэшиониста.