Объединившись с российским отделением Всемирного фонда дикой природы бренд запустил акцию «Сохраним природу Камчатки» и выпустил лимитированную коллекцию худи с принтами в виде пейзажей Камчатки. 25% от продажи каждой вещи Finn Flare направят в WWF России — средства пойдут на сохранение природы региона.
Как помочь Камчатке? Купить худи из коллекции Finn Flare «Возврат в истокам»
Худи из коллекции можно купить по промокоду HELPKamchatka со скидкой 25% в офлайн-магазинах или на сайте Finn Flare.
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