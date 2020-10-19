Как помочь Камчатке? Купить худи из коллекции Finn Flare «Возврат в истокам»

Объединившись с российским отделением Всемирного фонда дикой природы бренд запустил акцию «Сохраним природу Камчатки» и выпустил лимитированную коллекцию худи с принтами в виде пейзажей Камчатки. 25% от продажи каждой вещи Finn Flare направят в WWF России — средства пойдут на сохранение природы региона.