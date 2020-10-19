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Посмотрите новый лукбук NNedre, снятый на фоне исторических зданий Петербурга

Работал над лукубком фотограф Митя Ганопольский, выбрав в качестве идеального фона петербургские фасады исторических зданий. Среди них дворец Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице, дворец великого князя Михаила Михайловича на Адмиралтейской набережной, Инженерный замок, музей Центрального училища технического рисования барона Штиглица в Соляном переулке и Николаевский дворец на Галерной.

Нелли Недре

дизайнер марки

«Мы выбрали такие локации Петербурга, которые похожи то на Париж, то на Италию, и все архитектурные памятники находятся в пешей доступности от нашего магазина в Басковом, 29. Нам хотелось показать невероятную красоту Петербурга, город, который в условиях локдауна поистине стал для многих открытием этого года».

В лукбуке можно увидеть базовую одежду от NNedre: жакеты и брюки из плотного хлопка для женщин и мужчин, платья-комбинации, утепленные худи оверсайз. Все вещи выполнены из натуральных тканей и уже представлены во флагманском магазине марки в Басковом переулке, 29, а также на сайте. До 21 октября самые популярные модели можно купить со скидкой в 20%.

Обувь для съемки предоставлена мультибрендовым магазином CODE7.

Татьяна Зиза,
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