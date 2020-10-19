Работал над лукубком фотограф Митя Ганопольский, выбрав в качестве идеального фона петербургские фасады исторических зданий. Среди них дворец Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице, дворец великого князя Михаила Михайловича на Адмиралтейской набережной, Инженерный замок, музей Центрального училища технического рисования барона Штиглица в Соляном переулке и Николаевский дворец на Галерной.
Посмотрите новый лукбук NNedre, снятый на фоне исторических зданий Петербурга
Нелли Недре
дизайнер марки
«Мы выбрали такие локации Петербурга, которые похожи то на Париж, то на Италию, и все архитектурные памятники находятся в пешей доступности от нашего магазина в Басковом, 29. Нам хотелось показать невероятную красоту Петербурга, город, который в условиях локдауна поистине стал для многих открытием этого года».
В лукбуке можно увидеть базовую одежду от NNedre: жакеты и брюки из плотного хлопка для женщин и мужчин, платья-комбинации, утепленные худи оверсайз. Все вещи выполнены из натуральных тканей и уже представлены во флагманском магазине марки в Басковом переулке, 29, а также на сайте. До 21 октября самые популярные модели можно купить со скидкой в 20%.
Обувь для съемки предоставлена мультибрендовым магазином CODE7.
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