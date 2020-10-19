Посмотрите новый лукбук NNedre, снятый на фоне исторических зданий Петербурга

В лукбуке можно увидеть базовую одежду от NNedre: жакеты и брюки из плотного хлопка для женщин и мужчин, платья-комбинации, утепленные худи оверсайз. Все вещи выполнены из натуральных тканей и уже представлены во флагманском магазине марки в Басковом переулке, 29, а также на сайте. До 21 октября самые популярные модели можно купить со скидкой в 20%.

Обувь для съемки предоставлена мультибрендовым магазином CODE7.