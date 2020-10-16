Результатом экспедиции стал проект, объединивший капсулу аксессуаров и короткометражный фильм Vision, который Radical Chic сняли также по итогам поездки художников на Кольский полуостров. В капсулу аксессуаров вошли три шелковых платка.
Radical Chic выпустили коллекцию платков по мотивам экспедиции художников марки на горно-металлургическое производство
Платок «Индастриал» украшен классическим художественным орнаментом, который напоминает производственные процессы. Узор состоит из труб и узнаваемых элементов металлургического предприятия, в основу его каждого фрагмента легли реальные фото, сделанные художниками в экспедиции. В дизайне платка «Шахта» три уровня: наземный природный ландшафт, подземный — шахтный и глубокие недра Земли. Модель «Невидимые звери» — это бескрайняя снежная равнина, белая тишина и тайная жизнь животных. Дизайн платка отсылает к абсолютной чистой красоте Кольской тундры.
Капсула будет доступна с 19 октября.
Магазин Radical Chic, ТД «Пассаж», Невский проспект, 48
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.