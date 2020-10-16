Radical Chic выпустили коллекцию платков по мотивам экспедиции художников марки на горно-металлургическое производство

Платок «Индастриал» украшен классическим художественным орнаментом, который напоминает производственные процессы. Узор состоит из труб и узнаваемых элементов металлургического предприятия, в основу его каждого фрагмента легли реальные фото, сделанные художниками в экспедиции. В дизайне платка «Шахта» три уровня: наземный природный ландшафт, подземный — шахтный и глубокие недра Земли. Модель «Невидимые звери» — это бескрайняя снежная равнина, белая тишина и тайная жизнь животных. Дизайн платка отсылает к абсолютной чистой красоте Кольской тундры.