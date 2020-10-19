Что покупать в коллекциях осень-зима 2020-2021 в Московском универмаге?

В Московский универмаг прибыли (и продолжают прибывать!) новинки коллекций осень-зима 2020-2021 от BOSS, Tommy Hilfiger, GUESS, Liu Jo, Furla, Coccinelle, Caractere, Pollini, Elena Miro, D.Exterior, Elisa Fanti, Pertini и Werner Christ. В основе осенне-зимнего сезона брендов – кашемир, шерсть и натуральная кожа, натуральная природная гамма и классическая палитра: от бежевых и шоколадных оттенков до цвета красного вина, глубокого синего и зеленого.