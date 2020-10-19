В Московский универмаг прибыли (и продолжают прибывать!) новинки коллекций осень-зима 2020-2021 от BOSS, Tommy Hilfiger, GUESS, Liu Jo, Furla, Coccinelle, Caractere, Pollini, Elena Miro, D.Exterior, Elisa Fanti, Pertini и Werner Christ. В основе осенне-зимнего сезона брендов – кашемир, шерсть и натуральная кожа, натуральная природная гамма и классическая палитра: от бежевых и шоколадных оттенков до цвета красного вина, глубокого синего и зеленого.
Что покупать в коллекциях осень-зима 2020-2021 в Московском универмаге?
В коллекциях традиционно нашлось место мягким джемперам, кардиганам, теплым свободным костюмам и брюкам с идеальной посадкой. Кроме этого, большое количество луков – это многослойные образы, дополненные аксессуарами и обувью из натуральной кожи, призванные стать акцентом в приглушенных осенних тонах.
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