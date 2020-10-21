Как раз вовремя — к сезону холодов, в сети салонов «Кенгуру» появились популярные у молодежи куртки и жилеты с вырезами для глаз на капюшоне бренда C.P.Company и куртки, которые меняют цвет при тепловом воздействии, от AI RIDERS ON THE STORM.
В салонах «Кенгуру» пополнение — новые бренды детских курток C.P.Company и AI RIDERS ON THE STORM
На страже стиля и тепла детей также Moncler, Freedomday и Yves Salomon, новые коллекции верхней одежды брендов также представлены в «Кенгуру». Пуховики и стеганые куртки подойдут как для поздней осени, так и для зимы. Цветовая палитра разнообразна: хаки, синий, желтый, красный, оранжевый, черный и металлизированные оттенки.
Сеть салонов «Кенгуру», Московский пр. 193, П.С. Большой пр., 17, @kenguru_spb
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.