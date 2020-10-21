В салонах «Кенгуру» пополнение — новые бренды детских курток C.P.Company и AI RIDERS ON THE STORM

Как раз вовремя — к сезону холодов, в сети салонов «Кенгуру» появились популярные у молодежи куртки и жилеты с вырезами для глаз на капюшоне бренда C.P.Company и куртки, которые меняют цвет при тепловом воздействии, от AI RIDERS ON THE STORM.