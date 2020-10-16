В противовес широким брюкам — максимально облегающие леггинсы, которые точно достойны сравнения со второй кожей. Если есть опасения, что жить в такой коже нереально, заверяем: Энтони Ваккарелло знает свое дело — в латексных леггинсах Saint Lauren вполне комфортно. А еще они обладают суперсилой делать образ сексуальным, но не пошлым.
Покупка недели: латексные леггинсы Saint Laurent как вторая кожа
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Хейли Бибер в Vogue Italia
Леггинсы уже успели засветиться на парижской Неделе моды и в съемке октябрьского номера Vogue Italia на Хейли Бибер. Сексуальность уровня Бибер подходит не каждому, поэтому мы советуем для равновесия во вселенной носить леггинсы в паре со строгим жакетом в стиле power-dressing.
Латексные леггинсы Saint Laurent представлены в корнере бренда в ДЛТ, их можно купить за 66 050 рублей.
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