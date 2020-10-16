Покупка недели: латексные леггинсы Saint Laurent как вторая кожа

В противовес широким брюкам — максимально облегающие леггинсы, которые точно достойны сравнения со второй кожей. Если есть опасения, что жить в такой коже нереально, заверяем: Энтони Ваккарелло знает свое дело — в латексных леггинсах Saint Lauren вполне комфортно. А еще они обладают суперсилой делать образ сексуальным, но не пошлым.