Местом шоу Michael Kors стала локация организации Restoration Project в Бронксе, которая занимается ресторацией Нью-Йорка. Именно Нью-Йорку Майкл Корс и посвятил свою весенне-летнюю коллекцию. В нее вошли свободные свитеры с воротом, вязаные вещи, платья, классические тренчи, юбки миди, пиджаки и асимметричные удлиненные рубашки. Отдельные образы дополняли тонкие ремни, повязанные вокруг талии в несколько рядов.
Свитеры, жакеты и юбки миди: Michael Kors показал коллекцию весна-лето 2021
Главным цветом коллекции стал бежевый, его дополнили базовые белый, серый и черный, а также голубой и зеленый оттенки. Майкл Корс создал вневременные вещи, актуальность которых не потеряется со временем. Напомним, что дизайнер поменял свой подход к работе — теперь он выпускает только две коллекции в год, не подстраиваясь под расписание Недель моды.
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