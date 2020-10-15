Свитеры, жакеты и юбки миди: Michael Kors показал коллекцию весна-лето 2021

Главным цветом коллекции стал бежевый, его дополнили базовые белый, серый и черный, а также голубой и зеленый оттенки. Майкл Корс создал вневременные вещи, актуальность которых не потеряется со временем. Напомним, что дизайнер поменял свой подход к работе — теперь он выпускает только две коллекции в год, не подстраиваясь под расписание Недель моды.