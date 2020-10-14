Dr. Martens изменили классический дизайн своих моделей (спойлер: дело в фирменной желтой прострочке)

В честь своего 60-летия бренд удвоил фирменную желтую прострочку на ботинках и оксфордах — так появилась лимитированная капсула The Double Stitch. Она вошла в большую юбилейную коллекцию Dr. Martens под названием Heritage Distortion.
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В честь своего 60-летия бренд удвоил фирменную желтую прострочку на ботинках и оксфордах — так появилась лимитированная капсула The Double Stitch. Она вошла в большую юбилейную коллекцию Dr. Martens под названием Heritage Distortion.
При работе над ней дизайнеры марки обратились ко знаковым для обуви Dr. Martens деталям, сделав на них акцент. Получился эксперимент с теми элементами-символами бренда, которые во многом помогли сформировать имидж Dr. Martens.
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