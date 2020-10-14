Женская команда «Зенит» представила толстовки, созданные к месяцу информированности о раке молочной железы фондом «Не напрасно»

дизайнер коллекции, художница

«Если не думать о послезавтра, завтра может и не наступить. Для многих женщин определенные медицинские чек-апы очень тяжелы для осознания. На маникюр и окраску волос находит время подавляющее большинство, а на то, чтобы пройти хотя бы основных врачей хотя бы раз в год — мало кто. Идея с двойным текстом-перевертышем родилась спонтанно. Меня всегда удивляло, почему текст, который написан на одежде, я вижу, только надевая ее, а потом, в течение дня — исключительно другие. Разве это одежда не моя, не для меня? Поэтому я перевернула текст так, чтобы в течение дня владелица свитшота смогла бы посмотреть на него, прочитать, обрадоваться, вдохновиться, воодушевиться. Но так как нам хотелось бы, чтобы все могли прочесть эти замечательные слова, то — так и быть — мы решили сделать дубль».