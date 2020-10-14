Коллекцию фонд «Не напрасно» приурочил к Розовому октябрю — международному месяцу информированности о раке молочной железы. Толстовки украшены цитатами из произведений поэтессы Веры Полозковой и писательницы Марины Степновой. Они расположены так, чтобы текст могла прочитать и владелица вещи, и все вокруг. Цитаты призваны напомнить себе и миру о важности заботы о женском здоровье.
Женская команда «Зенит» представила толстовки, созданные к месяцу информированности о раке молочной железы фондом «Не напрасно»
Амбассадорами коллекции стали футболистки «Зенита». Они не только представят толстовки, но и расскажут о необходимых мерах по профилактике заболевания, а 31 октября на матче «Суперлиги» выйдут на поле в форме с символ акции — розовой лентой. Работала над коллекцией художница Анна Ксенз.
Анна Ксенз
дизайнер коллекции, художница
«Если не думать о послезавтра, завтра может и не наступить. Для многих женщин определенные медицинские чек-апы очень тяжелы для осознания. На маникюр и окраску волос находит время подавляющее большинство, а на то, чтобы пройти хотя бы основных врачей хотя бы раз в год — мало кто. Идея с двойным текстом-перевертышем родилась спонтанно. Меня всегда удивляло, почему текст, который написан на одежде, я вижу, только надевая ее, а потом, в течение дня — исключительно другие. Разве это одежда не моя, не для меня? Поэтому я перевернула текст так, чтобы в течение дня владелица свитшота смогла бы посмотреть на него, прочитать, обрадоваться, вдохновиться, воодушевиться. Но так как нам хотелось бы, чтобы все могли прочесть эти замечательные слова, то — так и быть — мы решили сделать дубль».
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