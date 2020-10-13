Vans показали коллаборацию с трехкратным обладателем «Грэмми» Андерсоном Паком

В коллаборацию вошли кеды Old Skool DX с психоделическим паттерном, digital-принтом и 3D-печатью. Модель украшена желтыми петельками и переливающимися Sidestripe голубого цвета. Верх кроссовок Sid DX выполнен из ткани шенилл, модель отличается разноцветными шнурками и контрастной строчкой. Кроме того, у Sid DX кастомная этикетка, полупрозрачная зеленая подошва и особая упаковка с пыльником в комплекте. Аксессуары коллекции представлены панамами с двумя видами принтов, силиконовыми нашивками и цитатами песен Андерсона Пака.