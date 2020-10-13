Когда-то Андерсон работал в одном из магазинов Vans в Каньоне Топанга, штате Калифорния, а теперь он — первый международный музыкальный амбассадор бренда. Совместная коллекция обуви и аксессуаров вдохновлена как раз южно-калифорнийскими корнями артиста и его альбомами Venice и Malibu.
Vans показали коллаборацию с трехкратным обладателем «Грэмми» Андерсоном Паком
В коллаборацию вошли кеды Old Skool DX с психоделическим паттерном, digital-принтом и 3D-печатью. Модель украшена желтыми петельками и переливающимися Sidestripe голубого цвета. Верх кроссовок Sid DX выполнен из ткани шенилл, модель отличается разноцветными шнурками и контрастной строчкой. Кроме того, у Sid DX кастомная этикетка, полупрозрачная зеленая подошва и особая упаковка с пыльником в комплекте. Аксессуары коллекции представлены панамами с двумя видами принтов, силиконовыми нашивками и цитатами песен Андерсона Пака.
Коллекция Vans Х Anderson .Paak появится в продаже 13 ноября.
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