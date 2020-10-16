Первый бутик My Little Italy появился в Москве пять лет назад. Теперь итальянские капсульные коллекции можно найти и в Петербурге. Среди брендов – Imperial, Maryley, Vicolo, Kontatto, Rinascimento. В шоу-руме собрано около 500 моделей женской одежды от размера XS до L: кэжуал-образы, вечерние наряды, классика, sport chic, верхняя одежда и аксессуары.
На Малой Конюшенной улице открылся шоу-рум My Little Italy
Ассортимент My Little Italy пополняется каждую неделю – такая схема работы и быстрый оборот позволяют сохранять выгодные цены для клиентов. Собрать лук можно не только из того, что есть сегодня в наличии, но и из моделей, которые еще не доехали до России – покупку оформят онлайн и через 5 дней напрямую от производителя доставят в Москву.
Сделать заказ и получить консультацию стилиста также можно на сайте My Little Italy, в Instagram или месенджерах – WhatsApp и Telegram.
Шоу-рум My Little Italy, Малая Конюшенная ул., 12, тел. 8 (911) 148-4040, mylittleitaly.ru
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