На Малой Конюшенной улице открылся шоу-рум My Little Italy

Ассортимент My Little Italy пополняется каждую неделю – такая схема работы и быстрый оборот позволяют сохранять выгодные цены для клиентов. Собрать лук можно не только из того, что есть сегодня в наличии, но и из моделей, которые еще не доехали до России – покупку оформят онлайн и через 5 дней напрямую от производителя доставят в Москву.

Сделать заказ и получить консультацию стилиста также можно на сайте My Little Italy, в Instagram или месенджерах – WhatsApp и Telegram.