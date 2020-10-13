Скидки недели: где сейчас выгодно покупать одежду и обувь в Петербурге

«Невский Центр»

14-18 октября

В те же даты весь «Невский Центр» устраивает не менее щедрую акцию, в которой принимают участие все магазины комплекса, со скидками до 70%. Изменится и график работы, например, магазин «Золотое яблоко» будет открыт с 08.00 до 23.00. Для безопасности покупателей в этом году количество посетителей будет строго ограничено, у входов будут сформированы очереди с соблюдением социальной дистанции, после примерки одежда будет отпариваться, а также будет контролироваться ношение масок и перчаток.

Офлайн-магазин «Невский Центр», Невский пр., 114-116