Скидки на летние коллекции (некоторые вещи из которых еще вполне актуальны) и скидки на одежду и обувь осеннего сезона, акции от локальных марок и от люксовых универмагов, предложения долгоиграющие и сиюминутные: собрали шесть лучших, которыми точно нужно воспользоваться на этой неделе.
Скидки недели: где сейчас выгодно покупать одежду и обувь в Петербурге
«Стокманн»
14-18 октября
В «Стокмане» завтра стартует ежегодная акция «Сумасшедшие дни». В этом году в ней участвует более 3 000 позиций: женская, мужская и детская одежда, обувь и аксессуары, товары и декор для дома, экономичная бытовая химия и средства по уходу за одеждой. Со скидкой можно будет купить вещи Calvin Klein, Desigual, Tommy Hilfiger, Emporio Armani, Guess, Lauren Ralph Lauren, Levi's, Love Moschino, Pierre Cardin, Zwilling, Vandyck, Kerry, Reima, Molo, Luhta, Construe, Noom, Cap Horn, Cut & Pret, A + More, а также Casa Stockmann и Villa Stockmann.
Офлайн и онлайн-магазины «Стокманн»
ДЛТ
До 18 октября
Вчера в ДЛТ стартовала акция — не скидочная, но бонусная. До конца недели при покупке от 300 000 рублей можно получить 100 000 в подарок, а при покупке от 100 000 — 30 000 в подарок. Заглядываем в будущее и вычисляем, что акция все-таки дает скидку в 25%. Успевайте.
Офлайн-магазин ДЛТ, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23
«У Красного моста»
Уже
Универмаг предлагает скидки от 30 до 70%. Так за полцены можно купить змеиные ботильоны Marc Jacobs, брюки Kenzo, джинсы Zadig & Voltaire, свитер Iro, платье Tibi, а также несколько лотов летнего гардероба. Рассмотреть вещи со скидкой можно в интернет-магазине Au Pont Rouge в разделе «Sale».
Офлайн и онлайн-магазины «У Красного моста»
BABOCHKA
До 18 октября
Онлайн-магазин BABOCHKA запустил специальное предложение для своих постоянных клиентов: 50 000 бонусов при покупке от 150 000 рублей и 100 000 бонусов при покупке от 300 000 рублей. Положенная сумма зачислится на карту через 14 дней, а потратить ее можно будет с 23 ноября по 6 декабря.
Онлайн-магазин BABOCHKA
«Невский Центр»
14-18 октября
В те же даты весь «Невский Центр» устраивает не менее щедрую акцию, в которой принимают участие все магазины комплекса, со скидками до 70%. Изменится и график работы, например, магазин «Золотое яблоко» будет открыт с 08.00 до 23.00. Для безопасности покупателей в этом году количество посетителей будет строго ограничено, у входов будут сформированы очереди с соблюдением социальной дистанции, после примерки одежда будет отпариваться, а также будет контролироваться ношение масок и перчаток.
Офлайн-магазин «Невский Центр», Невский пр., 114-116
My812
Уже
У петербургской марки еще действуют скидки на летнюю коллекцию. И довольно выгодные. Например, удлиненный пиджак прямого силуэта сейчас обойдется в 12 850 вместо 25 700 рублей, а платье с прямоугольным вырезом в 14 800 вместо 24 700. Такие вещи вполне пригодятся и в осенне-зимний сезон.
Онлайн-магазин My812
SHU
Уже
Аналогичная история и с маркой SHU — плащи и куртки бренда сейчас продаются со скидкой. Глядя на погоду за окном, очевидно, что они пригодятся, пока не придет время для пуховиков.
Онлайн-магазин SHU
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